Due pesi e due misure per le trincee drenanti di Manduria e Porto Cesareo

Due pesi e due misure per le trincee drenanti previste ai depuratori di Manduria-Sava, in provincia di Taranto e di Porto Cesareo in quella di Lecce. Mentre per lo scarico al suolo previsto in zona Masseria Marina non ci sarà nessuna valutazione di impatto ambientale, perché nessun ente preposto l’ha richiesta (e perché la Regione Puglia ha dichiarato che non serve), per le trincee di Porto Cesareo, molto più piccole di quelle manduriane, l’ufficio ambiente della Provincia di Lecce ha preteso la procedura di verifica di assoggettabilità e valutazione incidenza ambientale previste dalla legge. L’ente provinciale leccese ha stabilito che il progetto presentato da Acquedotto pugliese debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La stessa Provincia ha chiarito che la Valutazione di Impatto Ambientale dovrà riguardare sia lo scarico nelle trincee drenanti, sia lo scarico di emergenza nell’emissario dell’ID di Nardò e successivamente in battigia.

Un altra diseguaglianza di trattamenti e di pareri sui due impianti viene anche dalla politica di governo regionale. I protagonisti sono il consigliere del Partito democratico Fabiano Amati e la parlamentare grillina, Maria Soave Alemanno. Quest’ultima, diversamente da come la pensano i consiglieri del comune di Manduria e il suo collega parlamentare, Turco, ha definito le trincee drenanti di Porto Cesareo, suo territorio elettorale, «un danno per l’ambiente e per i cittadini tutti».

Anche Fabiano Amati, che sinora ha approvato tutto ciò che l’Aqp ha proposto per Manduria, definisce «inquinanti! Le trincee drenanti di Porto Cesareo. «Per non fare la cosa più semplice e compatibile con l’ambiente – scrive in un comunicato stampa - ci si sta ingarbugliando nelle più inquinanti trincee drenanti che anche la Provincia di Lecce segnala in termini critici, tanto da richiedere la più lunga procedura d’impatto ambientale».