Giovani, ambiente e attivismo: le tre parole chiave del progetto di Eco Intercultura South

Giovani, ambiente e attivismo: queste le tre parole chiave del progetto “Climate Changes, change it!” di Eco Intercultura South, la giovanissima organizzazione non governativa di Erchie che per la prima volta opera uno scambio giovanile, lo Youth Change Erasmus+, sul proprio territorio. Trenta ragazzi (con minori opportunità) da Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Turchia, Romania e Croazia per otto intensi giorni - dal 23 al 30 maggio - con tante attività previste per combattere il cambiamento climatico partendo dalla Puglia. Tra le tappe anche una capatina alla Salina dei Monaci.

Non sarà una vacanza, ma un vero e proprio percorso formativo quello proposto dall’associazione Eco ai giovani europei coinvolti, grazie al supporto dei fondi europei Erasmus+ e all’Agenzia nazionale per i giovani: il progetto climate changes, change it pone infatti l’obiettivo di stimolare la nuova generazione verso scambi multietnici e per una maggiore consapevolezza dell’ambiente. A proposito di rispetto climatico, ci dice il presidente dell’associazione Eco, Salvatore Bernardi. “La Salina dei Monaci - fa sapere - sarà un’importante meta perché la semplice passeggiata sarà accompagnata da grandi sacchi per ripulire la spiaggia dalla plastica”. Non solo attivismo per la settimana dell’ambiente, ma anche formazione: “Si parlerà innanzitutto del programma, - ha aggiunto Bernardi -, poi con tutti i partecipanti ci conosceremo meglio e affronteremo la questione dell’attivismo ecologico e dell’ecologia in generale”. Insomma, dalle parole del coordinatore gran parte dell’esperienza verterà sull’educazione alle piccole pratiche ecosostenibili che possono migliorare e cambiare l’avanzare del cambiamento climatico, come sprecare meno acqua, evitare l’utilizzo dell’automobile, ma anche far valere i propri diritti ambientali.

Una bellissima occasione interculturale per il territorio di Erchie, in nome della socializzazione, dell’educazione ambientale e anche del turismo, tutto grazie alla competenza e all’intraprendenza di giovani pugliesi. “Questo è il nostro primo progetto (speriamo) di una lunga serie; siamo in quattro e spero che dopo questi progetti qualcuno avrà voglia di far parte della nostra associazione”, ha concluso il presidente cogliendo anche l’occasione per lanciare un appello a chi è interessato a unirsi all’ente erchiolano.

Marzia Baldari