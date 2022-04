Michela, donna coraggio e Cavaliera della Repubblica, approda nella "Forza delle donne"

Da schiava del call center a cavaliera della Repubblica e adesso anche referente del movimento “Forza delle donne” di Taranto. “Donna coraggio”, come fu definita negli ambienti sindacali, lo è diventata veramente Michela Piccione con la sua storia straordinaria di denuncia dello sfruttamento nel suo vecchio posto di lavoro e oggi accolta come testimone nell’associazione tarantina contro ogni tipo di violenza sulle donne. Oggi Michela vive a Sava dove è nata e lavora come operatrice socio sanitaria all’ospedale Giannuzzi di Manduria.

“Facciamo in modo che ognuno di noi quando si trova in certe condizioni non debba avere paura di reclamare i propri diritti - commenta la donna dal profilo social del movimento - e che non debba aver timore di denunciare perché basta una sola voce per smuovere un coro stonato di alcuni sistemi lavorativi subdoli! Io ci sono! E non vi lascerò soli”.

Una premessa, quella di Michela, che dà avvio all’adesione ufficiale al gruppo femminile tarantino, ma “sostenuto da tanti uomini” come chiarisce l’informativa della comunità. La forza delle donne nasce infatti dalla tenacia di un team di donne del territorio: mamme, lavoratrici e disoccupate che vivono sul territorio. E a partire dalle sue esperienze lavorative che la donna sottolinea: “Per tutti i lavori svolti ho avuto anche a che fare con gente che pur di arricchirsi sfrutta il lavoratore andando incontro a situazione di una sorta di schiavismo moderno!”.

Situazioni raccapriccianti che Michela ha vissuto sulla sua pelle, come fare la colletta con le sue colleghe per comprare la carta igienica o avere una sola pausa da quindici minuti ogni sei ore di lavoro. Drammi che non l’hanno fermata per trovare il coraggio di denunciare i suoi datori di lavoro coinvolgendo nella ribellione anche altre colleghe donne. Forza ripagata dal titolo di Cavaliera della Repubblica per mano del Presidente Mattarella e da un attuale contratto dignitoso: “Fin da ragazzina mi sono sempre posta degli obiettivi da raggiungere – specifica la donna – e nella caparbietà del mio spirito di arrivarci con tutte le mie forze. Conclude infine, “Il mio obiettivo è stato ottenere dopo anni di precariato, un posto a tempo indeterminato solo e soltanto con i miei sacrifici e la mia determinazione”.

Michela è anche la prima necrofora nella storia dell’azienda sanitaria “Santissima Annunziata di Taranto” e presta servizio nella sala morgue dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

Marzia Baldari