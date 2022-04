Le riserve naturali manduriane nel circuito del  “City Nature Challenge”

Il comune di Manduria parteciperà con le riserve naturali sulla costa (Salina di Torre Colimena) alla “City Nature Challenge”, l’iniziativa internazionale in cui vengono raccolte le osservazioni naturalistiche, boschi, colline, città, ambienti acquatici e aree costiere che si terrà dal 29 aprile al 2 maggio.

“I cittadini possono partecipare - spiegano i coordinatori del cluster, Antonio Riontino e Alessandra Flore, responsabile del dipartimento di Scienze naturali del Cesab (Centro ricerche in scienze ambientali e biotecnologie) esplorando il territorio in cui vivono, o prendendo parte alle escursioni in natura organizzate dagli enti aderenti all’iniziativa, scattando fotografie della flora e fauna selvatica con il proprio smartphone o con la propria fotocamera digitale, caricarle e condividerle sulla applicazione per smartphone Inaturalist o Natusfera, cosi da contribuire a monitorare lo stato della biodiversità marina e terrestre dell’intero pianeta”.

Dal 3 al 8 maggio, con l’aiuto degli esperti naturalisti e della community web, saranno identificate le specie fotografate. Il 9 maggio saranno annunciati e pubblicati i risultati a livello mondiale sul sito ufficiale citynaturechallenge.org.

Come funziona? Scatta, registra sull’applicazione la tua osservazione e contribuisci a rilevare le specie; collabora, infine, alla divulgazione dell’iniziativa tra i tuoi contatti favorendo la partecipazione di un numero elevato di cittadini “scienziati”.

Contestualmente, le immagini possono essere condivise attraverso i canali social utilizzando gli hashtag: #CNC, #citynaturechallenge #IspraSNPA #clusterbiodiversitàitalia.

Il Cluster Biodiversità Italia parteciperà alla Cnc 2022 con 14 città e i suoi rispettivi 14 enti.

Oltre alla Salina dei Monaci, marina di Manduria, saranno coinvolte le città di Bolzano (Museo di Storia Naturale del Trentino Alto Adige), Lecce (Wwf Salento), Catania (Ente Fauna Marina Mediterranea), Milazzo (MuMa – Museo del Mare), Città Metropolitana di Messina (AssoCea Messina Aps), Napoli (Città della Scienza), Area marina protetta di Punta Campanella, Area marina protetta Regno di Nettuno, Genova (Outdoor Portofino), Siena (Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici), Trieste (Wwf Trieste), Trento (Muse), Trinitapoli (con il Cea Casa di Ramsar).