Focolaio al Giannuzzi, i contagi salgono a trenta, la Uil chiede chiarimenti alla direzione

E’ salito a trenta il numero delle persone contagiate dal Covid nel focolaio che si è diffuso nell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Diciassette pazienti, alcuni dei quali molto anziani e tutti affette da altre patologie e tredici operatori tra medici, infermieri e socio sanitari del reparto di medicina. La direzione del presidio ha fatto separare i quattro pazienti ancora indenni creando per gli altri un reparto Covid dove saranno curati.

Su come sia entrato il virus non ci sarebbero dubbi in merito. Considerando che tutti i pazienti all’ingresso in pronto soccorso vengono tamponati, è facile supporre che a portare l’infezione nella divisione sia stato qualcuno del personale sanitario che, come tutti i dipendenti, ha potuto accedere nel presidio senza nessun filtro. Per isolare la il virus da ieri il pronto soccorso ha bloccato i ricoveri di pazienti con patologie internistiche.

Questo «incidente» sino a ieri non era stato ancora ufficializzato dalle direzioni della Asl locale e centrali. Per questo la Uil Funzione pubblica Taranto ha indirizzato una nota interlocutoria ai vertici aziendali. «La scrivente segreteria territoriale – si legge nella lettera firmata dal segretario generale Uil Fpl, Emiliano Messina -, viene informata di un importante focolaio Covid nel reparto di medicina del presidio ospedaliero di Manduria che ha interessato 17 utenti e 13 operatori. Si resta in attesa di urgente riscontro – conclude lo scritto -, e di urgente informativa sull’accaduto».