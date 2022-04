Parcheggi a pagamento irregolari al vaglio del comandante Nigro

Le storture delle strisce per la sosta a pagamento nelle marine manduriane che il comune di Manduria sta facendo tracciare in questi giorni, saranno oggetto di verifica da parte del comando della polizia municipale. Martedì prossimo il comandante del Corpo, l’ufficiale Teodoro Nigro, effettuerà un sopralluogo per rendersi conto di persona dei presunti difetti ed ordinare le eventuali correzioni.

Le segnalazioni più eclatanti di quelli che ironicamente vengono definiti come «stalli artistici» o «creativi», riguardano aree di sosta strette poco più di un metro, o tracciate su strade troppo strette per permettere il libero transito delle auto o dei pedoni, oppure disegnate attorno ad ostacoli come cespugli o tronchi d’albero che rendono impossibile la sosta e infine strisce blu tracciate a metà perché il terreno su cui insistono è fatto di tufina e terriccio che non permette l’applicazione ella vernice.

Il comandante martedì potrebbe rivedere e correggere parte del piano parcheggi.