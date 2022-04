Romina Power manda un messaggio agli amministratori di maggioranza e invita alla mobilitazione

“Restiamo uniti e pretendiamo alternative sostenibili”, un piccolo estratto dell’appello in forma audio della cantante Romina Power lanciato sui nostri canali social che potrebbe diventare lo slogan del sit- in pacifico di questa mattina, quando il consiglio comunale di Manduria metterà ai voti la possibile realizzazione delle trincee drenanti in zona Masseria Marina. La decisiva riunione consigliare sarà ripresa in diretta dalle nostre telecamere che documenteranno in contemporanea anche la manifestazione che si svolgerà all’esterno nel piazzale antistante al municipio.

Quella che si scriverà oggi potrebbe essere l’ulteriore brutta pagina della storia di Manduria e della sua attuale amministrazione, reduce di ventennali politiche sciagurate e poco sostenibili rispetto le marine manduriane con l’affannata questione fognaria e precedentemente con le discariche. Parte di una riserva naturale, la zona Masseria Marina, potrebbe essere investita da vasche e scarichi di reflui provenienti dal depuratore di Specchiarica.

Una drammatica scelta cui l’opposizione, gli stessi cittadini di Manduria e gruppo ambientalisti come Azzurro Ionio con il suo presidente Francesco di Lauro – principale promotore della protesta di oggi – vogliono scongiurare. Molte anche le questioni in sospeso, come lo smaltimento totale dei reflui e la gestione degli eccedenti (che porterebbero a un complementare scarico a mare in acque di Torre Colimena) o la pericolosità idraulica delle trincee drenanti nel sito della Marina rispetto eventuali allagamenti di acque luride, come ha anticipato l’ingegnere manduriano ed ex sindaco Antonio Curri. L’ennesima lotta che investe la città messapica, stremata dall’incoscienza di chi la amministra e che ancora una volta decide di ribadire, oggi, il suo sacrosanto diritto di protestare e di proporre una risoluzione più sostenibile e meno costosa, quella della struttura esistente in contrada Bagnolo.

Noi ci saremo e condividiamo l’appello di Romina Power: “Venerdì vigiliamo e ricordiamoci di chi in consiglio comunale sta tradendo la volontà popolare e snaturando ettari di territorio protetto. Siamo solo all’inizio di questo capitolo, restiamo uniti e pretendiamo alternative sostenibili. Per favore facciamolo per l’amore della natura e della nostra Puglia!”.

Marzia Baldari