FIRMA per dire NO alle trincee drenanti alla Marina di Manduria

La Voce di Manduria e Manduriaoggi si fanno promotori di una raccolta firme sulla piattaforma “Change Org” per dare la possibilità a chi vive lontano da Manduria di partecipare virtualmente al sit-in pacifico che i movimenti ambientalisti stanno organizzando per venerdì prossimo, 22 aprile, sul piazzale antistante il municipio della città Messapica con appuntamento alle ore 8,30. Invitiamo tutti, anche coloro i quali parteciperanno fisicamente alla manifestazione, di firmare la petizione e di condividere l’invito ai propri contatti.

Ecco il testo della petizione

Venerdì 22 aprile, il Consiglio comunale di Manduria è chiamato a votare una variante allo strumento urbanistico per permettere all'Acquedotto pugliese di realizzare in contrada Masseria Marina le trincee disperdenti e le vasche di raccolta dei reflui del depuratore consortile di Manduria-Sava in fase di completamento a Urmo Belsito, marina di Specchiarica.

La zona interessate vasta circa 60.000 metri quadrati, si trova a poco meno di due chilometri dal mare classificato Sito di importanza comunitaria e dal Fiume Chidro che fa parte delle Riserve naturali. Distano poche decine di metri, infine, le prime abitazioni del grande agglomerato urbanistico di San Pietro in Bevagna.

Con questa raccolta firme s'invitano gli amministratori comunali di Manduria a rivedere il progetto di Aqp e a valutare le proposte alternative esistenti.

PER FIRMARE CLICCA QUI