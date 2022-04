Giuseppe Parato è tornato a Manduria: «a Kiev ho lasciato molto di me e non vedo l’ora di tornare»

Non avrebbe mai abbandonato Kiev, diceva, perché non poteva e non voleva, nonostante la guerra. Eppure è tornato a Manduria qualche giorno fa senza avvisare nessuno, a parte il figlio. Giuseppe Parato, il farmacista manduriano residente nella città ucraina da 17 anni che in questo mese e mezzo noi della Voce abbiamo raccontato le sue emozioni e i suoi giorni trascorsi al centro del conflitto russo-ucraino. Mai avrebbe lasciato la capitale ucraina e la sua bellissima casa affacciata sul fiume Dnepr: qualcosa, però, lo ha spinto a tornare e Parato ce lo ha raccontato, personalmente, in una intervista esclusiva che potrete vedere sui nostri canali social. «Ero l’ultimo rimasto del mio quartiere», dice il noto farmacista.

Dopo aver passato nottate nel rifugio del suo palazzo nella periferia di Kiev, dormendo con i vestiti addosso, razionando il pane e le scorte di cibo, finalmente Giuseppe è tornato nella sua casa manduriana. È sereno, ci accoglie con un gran sorriso e indossando una bellissima cravatta dai colori giallo - azzurro, quelli della bandiera ucraina.

Ha fatto un viaggio molto lungo, durato tre giorni e in tre Paesi diversi, Ungheria, Germania e Italia, iniziato martedì 5 aprile. “Io non avevo intenzione di lasciare Kiev e la mia casa – ha rivelato Parato -, non avrei abbandonato Elisavieta alla quale sono molto legato”. I famigliari della donna ucraina, però, ha raccontato il manduriano, sono stati costretti a fuggire dal Donbass, a est del Paese dove le offensive russe si stanno concentrando, per rifugiarsi a Kiev dalla figlia. “La casa di Elisavieta è troppo piccola per quattro persone – ci ha spiegato il farmacista-, se io avessi trovato un modo non traumatico di partire, avrei lasciato il mio appartamento a loro. È così è stato”.

È per amore e per solidarietà che l’uomo ha quindi deciso di partire, lasciando le chiavi del suo appartamento, dove viveva da solo, ai parenti della donna ucraina. “Non mi sembra di aver fatto qualcosa di particolare - ci ha spiegato Giuseppe -, per me è stato assolutamente normale”.

Proprio per il suo altruismo che qui a Manduria in tanti gli riconoscono, e la sua positività, Parato è infatti molto amato e conosciuto qui a Manduria: “ho ricevuto tantissime chiamate dopo lo scoppio della guerra – ci ha spiegato commosso -, soprattutto da Manduria”. Il farmacista ci ha anche raccontato di aver vissuto gli anni più belli di Manduria, gli anni Settanta, quelli dove la gente era più felice. Poi ci parla del suo sangue di origine balcanica. Suo nonno materno era serbo, sua madre nasce infatti a Rijeca e sua nonna era invece croata – ungherese. È

anche questo il motivo del suo amore per l’Ucraina, per l’est in generale, e della facilità nell’aver imparato velocemente una lingua complessa come il cirillico. “Una terra stupenda, Kiev - ci dice il professionista -, ma io avevo previsto il conflitto, avevo anche previsto la data. Mi sono sbagliato solo di un giorno”.

Parato ha quindi vissuto questi 45 giorni di guerra con grande razionalità e organizzazione preventiva, nonostante le preoccupazioni: “La guerra cambia tutte le tue abitudini di vita. Non puoi lavarti sempre perché devi essere pronto a scendere nel rifugio se scatta l’allarme – ci ha spiegato il manduriano -, ad esempio, ho scoperto che mettendo la pasta nell’acqua fredda nell’eventualità non ci fosse più corrente, dopo un'ora è morbida e commestibile, naturalmente fredda, ma era una valida alternativa”. Parato nel raccontare quei giorni, che sembrano già lontani, ci dice: “Adesso che sono qui a Manduria, mi manca già l’Ucraina. Spero di ritornarci presto”.

Marzia Baldari