I sintomi del coronavirus che non passano, al Giannuzzi nuovo servizio per la sindrome “Long Covid”

E’ stato avviato all’ospedale Giannuzzi di Manduria il servizio per la cura della sindrome del post Covid rivolto all’utenza sia interna (personale dipendente) che esterna che conserva ancor ai sintomi dell’infezione della SarsCov2.

Non solo Usca, ricoveri in reparti covid e terapia intensiva per i casi più gravi. L’infezione da coronavirus lascia disturbi, a volte gravi, altre volte semplicemente strani o fastidiosi, che possono non andar via e proprio per questo è nato a Manduria il primo ambulatorio «Long-Covid». Si trova all’interno dell’ospedale Marianna Giannuzzi ed è rivolto all’utenza sia interna (personale dipendente) che esterna che abbia avuto esperienza con gli effetti della Sars Covid2. Il territorio servito è quello dei comuni del versante orientale della provincia di Taranto. Ad occuparsene è la dottoressa infettivologa, Kwelusukila Loso, il pneumologo Massimo Soloperto e la psicologa Lea Stendardo.

Partito in sordina sulla spinta dell’infettivologa Loso, protagonista dell’intero percorso della divisione medicina del Giannuzzi dalla sua trasformazione in ospedale Covid ad oggi, e prontamente accolta dalla direttrice sanitaria del presidio ospedaliero, Irene Pandiani, l’ambulatorio per ora è attivo solo il mercoledì ma il servizio è destinato ad ampliare l’offerta così come sta crescendo l’utenza.

Il trattamento è gratuito e si accede con normale impegnativa del medico curante che sulla ricetta dovrà applicare il codice «1 Covid». Oltre alla visita virologica e pneumologica ed eventuale consulenza psicologica con possibilità di trattamento a breve e lungo termine, il servizio prevede anche una serie di esami di routine specifici, ematici e strumentali.

I disturbi più frequenti riscontrati sinora, fanno sapere dal Giannuzzi, vanno da quelli più comuni come la perdita del gusto e dell’olfatto, l’insonnia, la stanchezza, dolori muscolari, febbre e insonnia, ai più complessi tipo i disturbi cognitivi, la sensazione di testa annebbiata sino alla depressione.

I medici del «Long-Covid» del Giannuzzi e la direzione medica sono in stretto contatto con altri centri italiani in un’ottica di reciproco scambio di esperienze e confronti clinici.

Statisticamente la sindrome del dopo infezione può durare da poche settimane sino ad oltre un anno mentre il sesso più colpito è quello femminile di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Ad oggi non esistono terapie specifiche per curare questi disturbi per cui si è costretti a convivere con i sintomi fino alla loro regressione e cercare per quanto possibile di alleviarli, risalendo alle cause e trovando soluzioni personalizzate per ogni paziente. Da soli naturalmente non è facile superare questo oscuro ostacolo per questo anche al Giannuzzi di Manduria è nato il centro dedicato all'oscura sindrome. Sempre su indicazione del medico curante (che dovrà prescrivere la visita con l’apposito codice «1-Covid), la priorità delle cure viene data a persone che hanno avuto una forma grave di malattia o che hanno dovuto avvalersi di terapia intensiva, oppure a soggetti fragili, anziani o quelli affetti da più patologie croniche e in generale a persone con il più alto carico di sintomi persistenti. I responsabili del servizio «Long-Covid» del Giannuzzi confidano molto sull’aiuto dei medici di famiglia nell’individuare nei propri assistiti già positivi i sintomi-sentinella e di indirizzarli al presidio Messapico.

Nazareno Dinoi