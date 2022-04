Strisce blu a Colimena, Scarciglia chiede di aprire un tavolo con il comune di Manduria

Dopo le proteste dei residenti di Torre Colimena contro le strisce blu degli stalli di sosta a pagamento che il comune di Manduria sta facendo tracciare in questi giorni sulle principali strade della località di mare, a muoversi ora è la politica avetranese. A farsi avanti è ancora una volta l'ex vicesindaco avetranese, Alessandro Scarciglia che nella sua nuova veste di commissario cittadino del circolo di Fratelli d'Italia, ha inviato una lettera al sindaco Gregorio Pecoraro, chiedendo un incontro proprio per discutere il piano parcheggi che l'Ente sta predisponendo su tutta la fascia di costa di sua competenza. L'intervento di Scarciglia è dovuto alla presenza di numerosissimi avetranesi che hanno case in quel tratto di costa. I meloniani di Avetrana si faranno promotori di proposte alternative che illustreranno nel corso del tavolo che il primo cittadino manduriano vorrà concedergli. Per questo nella lettera chiedono che all'incontro sia presente anche il comandante della polizia municipale, Teodoro Nigro.

«Già da amministratore comunale - dichiara Scarciglia - ho sostenuto l'idea di istituire l'area pedonale a Torre Colimena, magari rivista e migliorata, ma non condivido assolutamente quest'ultima scelta perchè ci sono alternative valide a minor costo per l'ente e, sicuramente, più proficue».

La proposta dell'ex vicesindaco, non ricandidatosi in questa ultima tornata elettorale, è quella di individuare un'area inutilizzata in uno degli ingressi dell'abitato e di attrezzarla a parcheggio a pagamento. In questo modo si libererebbero molte strade dalle impopolari strisce blu che stanno sollevando un vespaio di polemiche e di proteste da parte dei gestori di locali sul litorale che vedono minacciati i propri affari ed anche dei proprietari di case al mare che da quest'anno dovranno farsi carico di un nuovo balzello. Molte strade che portano al mare, infatti, sono rientrate nel piano dei parcheggi a pagamento del comune di Manduria. Quando il servizio entrerà in funzione, le tariffe saranno le seguenti: un euro per ogni ora di occupazione e 6 euro per l'intera giornata con importo minimo per la sosta di 30 centesimi per le fermate brevi. Sono previsti abbonamenti mensile al costo di 25 euro, quindicinali a 15 e settimanali a 10 euro. A sollevare dubbi sulla regolarità del piano parcheggi è anche il consigliere comunale manduriano Cosimo Breccia. L'esponente di Italexit ha invitato il comandante dei vigili urbani a verificare le dimensioni degli stalli che sarebbero inferiori a quelle regolamentari. Un sondaggio realizzato sul profilo Instagram «Torre Colimena e Salina dei Monaci», ha valutato il gradimento degli utenti su questa scelta del comune messapico. Su 160 risposte pervenute, la stragrande maggioranza, pari all'86% (138 voto), è convinta che «Ci sono altre priorità di cui occuparsi», mentre solo per il 14% è «Una scelta giusta e civica».