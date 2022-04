Un manduriano numero uno degli enologi di Puglia, Basilicata e Calabria

Il manduriano Massimo Tripaldi è stato riconfermato presidente di Assoenologi Puglia, Basilicata, Calabria per il triennio 2022/2024. Lo ha eletto il nuovo Consiglio nella seduta del 31 marzo scorso. Del Consiglio fanno parte Antonella Briglia, Giuseppe Di Gregorio, Riccardo Lonigro, Benedetto Lorusso, Angelo Mauriello, Laura Minoia, Leonardo Palumbo, Luca Petrelli, Leonardo Sergio, Angelo Soleti, Massimo Tripaldi, Antonio Zaffina, Nicola Baldari, Giuseppe Contino, Donato Gentile. I due vice presidenti sono Benedetto Lorusso e Angelo Mauriello. I rappresentati al Consiglio Nazionale sono Massimo Tripaldi e Leonardo Palumbo.

La quota segreteria ancora nelle mani di Antonella Briglia, la delega nazionale per Assoenologi giovani riaffidata a Laura Minoia. “Il nuovo consiglio si insedia in un momento molto difficile e pieno di novità per la nostra professione ed intende ribadire con fermezza il ruolo centrale della figura dell’enologo, punto di riferimento per l’intero comparto, come catalizzatore tra la qualità e l’immagine stessa del vino. Gli enologi come stilisti che permettono di vendere l’Italia nel mondo”.

Questo è quanto dichiarano i componenti del rinnovato organo amministrativo. “Il Consiglio intende continuare il cammino intrapreso in questi anni, attraverso azioni e servizi agli associati, impegnandosi a promuovere la figura dell’enologo attraverso eventi, manifestazioni, incontri specifici, dibattiti e molto altro ancora”. Il nuovo Consiglio ha anche ringraziato tutti i colleghi che hanno partecipato alle elezioni, in modo particolare i consiglieri uscenti Massimiliano Apollonio, Antonio Mancino e Fabio Mecca per l’impegno profuso con passione e professionalità e per aver donato la loro esperienza al servizio di tutti.

Agap (Associazione giornalisti agroalimentare Puglia)