Gli "eroi" del Covid lasciati a casa

Ci sono anche 6 manduriani tra i 48 ex dipendenti Saniraservice che hanno perso il lavoro per il termine del contratto non più rinnovato. Ieri i sei disoccupati hanno preso parte alla manifestazione davanti agli uffici Asl a Taranto organizzata dal sindacato di base. Si è cosí avuto un incontro tra la rappresentanza Usb e la dirigenza dell'ASL di Taranto sulla vertenza dei 48 precari della Sanitaservice che hanno lavorato nel periodo più delicato dell'emergenza sanitaria, nelle strutture Covid, e ora, a contratto scaduto, sono a casa.

È partito dall'ASL jonica un documento sottoscritto e destinato al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, in continuità rispetto ad un confronto avviato lunedì scorso tra il direttore generale Colacicco e Vito Montanaro, direttore del Dipartimento. Documento col quale si chiede, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 14 febbraio, di prendere posizione in merito alla vertenza dei 48 lavoratori. Al momento sembra che le strade percorribili siano due: una legge regionale o, via più celere, un atto di indirizzo.