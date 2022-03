Manduria: superare le problematiche della vite con focus sugli areali pugliesi e sulla vite

Manduria sarà una delle quattro tappe pugliesi di Innovation Tour di Syngenta uno dei principali player dell’agribusiness a livello mondiale per il mercato della vite in termini di prodotto e processo. L’Innovation Tour riprende dal Sud Italia il suo viaggio nelle principali zone agricole italiane e lo fa dalla Puglia, con quattro tappe che si concentreranno esclusivamente sull’innovazione proposta da Syngenta.

Il truck brandizzato Syngenta accoglierà gli stakeholder locali per indirizzarli al meglio nel superare le problematiche della vite con un focus specifico sugli areali pugliesi e sulla vite da vino. Prima tappa prevista nella regione sarà l’azienda Di.Pr.a. Service a Canosa di Puglia il 23 marzo, cui seguirà un secondo, invece, l’unico incontro in Puglia dedicato all’uva da tavola a Rutigliano alla stazione di servizio IP sulla SP240 al Km 11 il 25 marzo. L’Innovation Tour si sposterà poi a Guagnano, il 28 marzo, presso l’azienda vinicola Cantele. Chiuderà le tappe pugliesi l’incontro del 29 marzo a Manduria, nel piazzale dell’azienda manduriana, Agricoltura Italia, sulla via per Francavilla Fontana.

Contraddistinta dall’hashtag #innovationbySyngenta2022, l’iniziativa sarà l’occasione per tutti gli stakeholder di toccare con mano l’orientamento all’innovazione a 360 gradi di Syngenta declinata lungo tutta la filiera a partire dai processi tecnologici, passando per la ricerca e sviluppo sui prodotti, la gestione sostenibile in campo grazie alle pratiche di agricoltura rigenerativa e alle tecnologie digitali applicate, fino alla distribuzione con un canale e-commerce e un portale dedicato.

I viticoltori italiani vivono quotidianamente una grande sfida: valorizzare la grande qualità delle loro produzioni in mercati sempre più competitivi ed esigenti. A tal fine, Syngenta in questa sfida è sempre al fianco dei produttori con soluzioni integrate di agrofarmaci innovativi e servizi in grado di fornire risposte concrete a queste nuove richieste, per coniugare produzioni di altissima qualità con i concetti emergenti di sostenibilità economica, attenzione alla salute, alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale.

Il focus delle tappe pugliesi dell’Innovation Tour sarà quello dell’innovazione di prodotto. Entrando nel truck, infatti, i visitatori potranno conoscere le nuove soluzioni che perfezionano ed esaltano la strategia Syngenta per la protezione della vite dalla peronospora, lanciate lo scorso anno e che in questa occasione l’azienda presenterà dal vivo a tutti i propri interlocutori. Syngenta, inoltre, offre piattaforme digitali dedicate al settore vitivinicolo che supportano attivamente gli agricoltori sia nel controllo e nel monitoraggio degli insetti, come per esempio la Lobesia, sia nella gestione dei residui.

Syngenta è un'azienda leader nel settore agricolo a livello mondiale. La nostra ambizione è aiutare a nutrire il mondo in modo sicuro mentre ci prendiamo cura del pianeta. Il nostro obiettivo è migliorare la sostenibilità, la qualità e la sicurezza dell'agricoltura attraverso la scienza di livello mondiale e le soluzioni innovative per le colture.