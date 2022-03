Il Comitato per la Pace di Manduria tra i promotori della Marcia straordinaria Perugi-Assisi

Il prossimo 24 aprile si terrà la Marcia per la Pace straordinaria Perugia-Assisi, con arrivo partenza da Perugia al Sacro Convento di Assisi.

Il Comitato per la pace di Manduria è tra le decine di soggetti promotori. L'edizione straordinaria di quest'anno è particolarmente dedicata alle scuole, c'è stata in settimana una prima riunione webinar con 400 docenti. Peraltro hanno già aderito 120 Comuni, i quali si attiveranno per consentire o agevolare la partecipazione delle scuole.

Al Comitato per la pace di Manduria hanno già aderito circa sessanta soggetti tra privati cittadini e associazioni.