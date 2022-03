Giornata delle vittime del Covid, nessun ricordo per il sindaco di Avetrana

Non sappiamo quanti come noi hanno aspettato sino a sera per vedere quello che non c’è stato. Nessun sindaco del territorio, nemmeno quello del suo paese, Avetrana, ha ricordato il sindaco Antonio Minò nella giornata in cui in tutta Italia si commemorano le vittime del Covid. Nessun comunicato ufficiale e nemmeno un post sui social per ricordare l’amministratore avetranese morto per Covid il 17 settembre del 2021. Nessun ricordo specifico, da parte dei cittadini di questo versante della provincia, neanche per le vittime dei rispettivi comuni che pure ci sono stati, e tanti.

L’unico a ricordarsi pubblicamente dell’unico sindaco di questo territorio morto per il coronavirus, è stato l’ex vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia, con un post pubblicato sul suo profilo di Facebook dove si legge: «Oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid19. Un pensiero speciale alle nostre vittime, a quelle di Avetrana. E, permettetemi, senza voler discriminare alcuno, il mio pensiero fisso è rivolto a lui, il nostro sindaco Antonio Minò».

Ancora più imbarazzante la dimenticanza dell’attuale sindaco e degli amministratori del comune di Avetrana, alcuni dei quali, e tra questi il sindaco Antonio Iazzi, si sono limitati a mettere il like sotto al post di Scarciglia pubblicato questa mattina quando tutti, a ben pensarci, avrebbero avuto il tempo di riparare all’incidente.

Minò aveva 62 anni, era sindaco di Avetrana e infermiere in aspettativa. Morì nell’ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato trasferito dalla rianimazione di Manduria. Aveva contratto il coronavirus ad aprile 2021 e da allora non aveva mai lasciato l’ospedale. Prima ricoverato in medicina al Giannuzzi e da lì trasferito nella rianimazione Covid. Le complicanze cardiache e respiratorie avevano debilitato fortemente il suo fisico. Si preparava per la sua seconda candidatura a sindaco per il centrodestra di Avetrana. Ha lasciato la moglie e due figlie.

La redazione del nostro giornale lo ricorda ancora oggi con profonda tristezza.

Nazareno Dinoi