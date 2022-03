Manduria ha già accolto 20 ucraini in fuga dalla guerra, altri in arrivo

Ad oggi i rifugiati ucraini ospitati a Manduria sono 20 ed altri arrivi se ne prevedono nelle prossime ore. Lo fa sapere il sindaco Gregorio Pecoraro che invita i manduriani a seguire «un iter ben preciso in modo da creare una rete efficace per la gestione del fenomeno emergenziale che non lasci nulla al caso dall’accoglienza fino all’integrazione».

In occasione dell’incontro avuto con il prefetto di Taranto, le autorità cittadine hanno ribadito l’importanza della tracciabilità di tutti i soggetti provenienti dall’Ucraina, ed in particolare dei minori non accompagnati dai genitori o altre figure parentali. È stata ribadita inoltre l’importanza del passaggio dai canali istituzionali, già attivati dal Comune di Manduria, al fine di comunicare i dati dei profughi che arrivano e arriveranno nel nostro paese e comunicando gli stessi tempestivamente al Tribunale per i Minori, alla Prefettura, alla Questura (Ufficio Immigrazione) e al Distretto Sanitario.

Da parte sua l’amministrazione si sta già attivando per avviare una collaborazione che coinvolga le scuole al fine di favorire l’integrazione scolastica dei minori che giungono nel nostro territorio.

Gli arrivi di profughi registrati in provincia di Taranto sono 149. Secondo UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, infine, dall’inizio del conflitto ad oggi sono circa 3 milioni le persone fuggite dall’Ucraina, in prevalenza donne, bambini e anziani, di cui, secondo i dati del Ministero degli Esteri, oltre 44 mila in Italia.