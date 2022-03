Aiuti al popolo ucraino, la giunta accompagna i cittadini per i sostegni

La giunta comunale manduriana facendosi interprete del sentimento comune alla cittadinanza locale in termini di solidarietà, sostegno e vicinanza, a distanza di pochi giorni dall’inizio dei bombardamenti russi sul territorio della capitale Kiev e dei maggiori centri del Paese Ucraino, ha deciso di aderire alla campagna di aiuti lanciata dalla Caritas Italiana, dalla Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il sostegno di RAI per il Sociale.

Per sostenere la popolazione ucraina in questo drammatico momento e per fronteggiare le diverse emergenze sanitaria, alimentare ed educativa che stanno colpendo quel popolo, l’amministrazione rende noto alla comunità Manduriana che si può aiutare con semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 45525.

Il sindaco invita i cittadini manduriani che abbiano disponibilità all’accoglienza dei profughi e ad offrire supporto alle famiglie in cerca di un posto sicuro di manifestare la propria solidarietà.

I Servizi Sociali pubblicheranno un avviso pubblico e attiveranno un canale per raccogliere le disponibilità di accoglienza, per le quali, in seguito ad ogni opportuno approfondimento, si procederà ad individuare idonee forme di coinvolgimento.