Si chiamano Luba e Tatiana, sono mamma e figlia ucraine fuggite ieri da Kiev e arrivate stremate a Rzeszòw, in Polonia, a 80 chilometri dal confine ucraino. Luba ha quasi sessant’anni e Tatiana quaranta e ha due bambini che ha portato con sé nel lungo viaggio lontano dalla guerra. Da Kiev a Leopoli e poi in Polonia. Nei loro occhi c’è tanta speranza, “Noi torneremo in Ucraina a qualsiasi costo”.

Hanno trascorso la notte in un rifugio a Kiev, dopo il suono delle sirene che allerta gli ucraini di un possibile attacco bomba. La mattina sono tornate nella propria casa, hanno mangiato in fretta e preparato subito le valige per partire verso la Polonia lasciandosi alle spalle tutto, compagni di vita, la propria abitazione e il proprio Paese portandosi dietro solo il dolore. Gli uomini invece sono costretti a combattere sino ai sessant’anni di età, “qualcuno deve pur difendere l’Ucraina - ci dice Luba con un sorriso insieme patriottico e triste pensando a suo marito che invece di anni ne ha settanta, ma ha deciso per sua volontà di rimanere e combattere. È proprio lui, insieme al marito della figlia, ad accompagnare le donne alla stazione di Kiev stracolma di gente. Da lì, le donne sono arrivate a Leopoli e infine a Rezzo dove hanno trovato finalmente conforto in un paese europeo.

"Stiamo finalmente bene", ci dicono entrambe che finalmente in Polonia hanno trovato ospitalità grazie ad alcuni amici, dopo aver sentito per giorni missili e bombardamenti. “I bambini hanno capito tutto, hanno pianto e sofferto” - racconta Tatiana. Luba e la figlia prima della guerra lavoravano come contadine in Ucraina e non prendono in considerazione che Putin possa vincere, vogliono solo tornare nella propria casa anche in vista di uno scenario peggiore, “noi continueremo a protestare, saremo in strada a contestare e vediamo se Putin ci uccide tutti" - racconta caparbia la madre.

La storia delle due donne è stata tradotta da Giancarlo, di origini calabresi anche lui cittadino ucraino e amico delle due donne. L’intera intervista, invece, è stata possibile grazie al nostro contatto Antonio, avetranese che vive in Polonia e che dedica questo servizio al sindaco del suo paese d'origine, Antonio Minò, scomparso tragicamente un anno fa. "Fosse ancora vivo - dice Antonio - il nostro sindaco sarebbe stato il primo ad organizzare aiuti per questo popolo martoriato dalla guerra”.

Marzia Baldari