Quattro aziende manduriane presentano il Primitivo di Manduria al primo «Sana Slow Wine Fair»

Quattro aziende manduriane che producono Primitivo di Manduria saranno presenti alla prima edizione dei «vini lenti», la manifestazione enologica dedicata «al vino buono, pulito e giusto» organizzata da BolognaFiere dal 27 al 29 marzo con la direzione di Slow Food.

«Sana Slow Wine Fair», questo il nome della rassegna che potrebbe togliere splendore alla «Vinitaly», regina sinora delle fiere di settore, rappresenta il primo incontro internazionale della dell’alleanza dei vini lenti e riunisce per la prima volta centinaia di produttori selezionati da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti dall’Italia e dall’estero.

Le quattro aziende Messapiche sono: Felline di Gregory Perrucci, Masseria Cuturi, Giuseppe Attanasio e Gianfranco Fino viticoltore

All'11 di marzo hanno già confermato la loro partecipazione 22 produttori della Puglia, di cui 15 in biologico certificato e uno in biodinamico certificato. Punto di riferimento per tutte quelle etichette che rientrano nella fascia del vino quotidiano, la Puglia ha visto crescere negli ultimi anni le vendite dirette sul mercato locale e le presenze turistiche nella regione. Dalle cantine storiche ai più moderni metodi di vinificazione, passando per le aziende biologiche e biodinamiche, i vignaioli pugliesi portano a Bologna alcuni dei vini che hanno fatto la storia della regione, come il celebre Primitivo in tutte le sue varianti territoriali, ma anche prodotti più ricercati come il Bombino bianco che sta contribuendo al rilancio del comparto spumantistico.