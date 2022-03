"No alla guerra", il sindaco si sostituisce ai bambini

E’ bufera sui social per la fiaccolata pro - Ucraina organizzata dalle famiglie e dagli scolari dell’Istituto Prudenzano di Manduria bloccata dal sindaco per motivi pandemici che risponde organizzandone una propria lo stesso giorno ma “statica”.

Si accoda al dissenso anche il consigliere comunale Cosimo Breccia. «Perché non è stato consigliato agli organizzatori della scuola di cambiare modalità di manifestazione?», si chiede Breccia. Che aggiunge: «Perché il sindaco non ha riferito loro che il corteo non si poteva fare, se non in pianta stabile? Eh no, non poteva dirlo, perché lui poi non poteva primeggiare».

Più o meno dello stesso tenore il parere degli oltre 250 commentatori di Facebook che hanno alimentato un accesissimo dibattito virtuale.

Ad ogni modo la manifestazione firmata Pecoraro (e la sua amministrazione), si terrà domani pomeriggio alle ore 18 in Piazza Garibaldi con la presenza “statica” (tiene a sottolineare il sindaco nel comunicato stampa) di persone che osserveranno l’illuminazione del vecchio palazzo di città con i colori giallo-azzurro della bandiera ucraina. Alla sua manifestazione ieri Pecoraro ha mandato inviti a tutti i consiglieri, amici e persino alle associazioni militari manduriane. Nessun invito, invece, alle scuole che avevano progettato la fiaccolata né ad altri istituti.

Un chiodo schiaccia chiodo, quindi, quest'ultima mossa del sindaco dopo la batteria di critiche che si è scatenata sul nostro canale Facebook con la pubblicazione dell’articolo in merito alla sua decisione di cancellare la fiaccolata dell’istituto manduriano. “Sono senza parole, tutto è davvero ridicolo” - commenta una donna sul post di Facebook. “La fiera va bene invece?” Si legge tra i commenti. E ancora “Sono stufa, che vergogna”. Pareri unanimi di dissenso sulla scelta del primo cittadino, a cui si uniscono le precedenti critiche del consigliere progressista Domenico Sammarco che ne sottolinea il comportamento vergognoso.

Marzia Baldari