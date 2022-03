Il sindaco di Manduria vieta la fiaccolata per la pace in Ucraina, scopri perchè

Mentre in tutta Italia si susseguono le manifestazioni di piazza contro la guerra, a Manduria il sindaco Gregorio Pecoraro blocca la fiaccolata per la pace che il comitato dei genitori dell’istituto comprensivo Prudenzano di Manduria aveva chiesto di organizzare per domenica prossima. Motivo: l’emergenza pandemica che «vieta di svolgere manifestazioni in forma itinerante e dinamica». Il primo cittadino motiva il rifiuto con il contenuto della circolare del Ministero che fissa al 31 marzo la fine delle restrizioni sanitarie.

Misure, c’è da dire, che non varranno per i cinque giorni della Fiera Pessima dove gli inevitabili assembramenti itineranti si creeranno in ambienti chiusi, tra gli stand nei capannoni e non all’aperto come nel caso della fiaccolata itinerante degli studenti e loro famiglie.

La decisione viene criticata dal consigliere comunale progressista, Domenico Sammarco che ricorda le analoghe manifestazioni permesse nelle città di Siracusa, Bologna, Modena, Bolzano, Reggio Emilia, Padova, Verona, Roma, Milano, Firenze, Genova, per citare le città più grandi. «L'Italia si mobilita per l'Ucraina ma il sindaco Pecoraro che fa? Nega agli studenti l’autorizzazione ad effettuare cortei trincerandosi dietro il covid di cui, però, poi dimentica l’esistenza quando organizza le passerelle politiche in fiera», afferma Sammarco sottolineando il comportamento «dei due pesi e due misure a cui ormai ci ha abituato e francamente stancato». Un comportamento «vergognoso» dell’amministrazione Pecoraro contro il quale Sammarco chiede che si esprimano tutti i consiglieri e i cittadini prendendo posizione «contro questo ennesimo schiaffo al senso civico, alla solidarietà e, infine alla democrazia partecipativa stessa».