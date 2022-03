Alla Michele Greco la solidarietà non si ferma, la scuola vicina alle popolazioni in guerra

L’ Istituto Comprensivo “ Michele Greco” risponde all’appello di solidarietà della Pro Loco di Manduria, che aderisce alla proposta della Caritas di Erchie e della Parrocchia di San Francesco per la raccolta di medicinali e di generi alimentari. Nell’ambito del progetto “Star bene a scuola-Scuola Amica degli altri”, la dirigente, Pisarra, i docenti, il comitato genitori e tutti gli alunni collaborano unanimamente alla raccolta di solidarietà per l’Ucraina, Paese tristemente devastato dalla guerra. I ragazzi verranno sensibilizzati ad aiutare con gesti concreti le vittime della guerra nei loro bisogni essenziali; generi alimentari, prodotti per l’igiene e medicinali.

Venerdì 4 marzo e lunedì 7 marzo 2022, le mamme del comitato genitori, sempre collaborative e disponibili ad ogni iniziativa, saranno presenti per la raccolta nell’atrio esterno del plesso “Marugj-Frank”, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Questo l’appello dei responsabili dell’iniziativa