Aiuti al popolo ucraino, gli sforzi dei sindaci

Il comune di Sava ha allestito nel palazzetto dello sport un centro di raccolta di prodotti di prima necessità e questa mattina è partito il primo carico diretto in Polonia dove consegneranno la merce alle associazioni che stanno accogliendo i rifugiati.

Il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, ha risposto all’invito della Prefettura di mettere a disposizione locali per l’ospitalità di profughi ed ha lanciato un avviso alla cittadinanza per invitarla a mettere a disposizione appartamenti inutilizzati o di offrire ospitalità nelle proprie case. Per coordinare gli aiuti il primo cittadino a reso pubblico il suo numero di cellulare.

L’amministrazione comunale di Avetrana ha comunicato al Prefetto di Taranto la stessa disponibilità a collaborare per avviare percorsi di ospitalità dei profughi provenienti dalla guerra in Ucraina e sta organizzando una fiaccolata per la pace.

Il comune di Manduria ha illuminato la facciata del vecchio municipio con i colori della bandiera ucraina e questa mattina il sindaco Gregorio Pecoraro ha ricevuto nel suo ufficio del comune un gruppo di ucraini residenti a Manduria ai quali ha espresso la disponibilità pervenutagli da diversi cittadini manduriani pronti ad ospitare nelle proprie case le famiglie di profughi.