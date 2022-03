Cresce anche nella città Messapica la solidarietà per il popolo ucraino

Il cuore dei cittadini di Manduria si dimostra ancora una volta grande nell’accoglienza dei profughi, questa volta ucraini, che scappano dalla guerra in corso nel loro paese. Tanta frenesia e voglia di aiutare tra gli abitanti messapici e, soprattutto, tra le associazioni locali che stanno dando il loro contributo tra spedizione di beni e ospitalità e che a gran corsa mettono in moto la macchina della solidarietà. Tra queste, la Pro Loco di Manduria, in particolare grazie al prezioso contributo della responsabile Federica Stranieri, la Scuola d’Infanzia Belisario Arnò, l’associazione Azzurro Ionio che offre ospitalità a otto persone negli alloggi di Campomarino, l’Ordine Francescano Secolare Fraternità San Francesco d’Assisi di Manduria, gli associati de la Tana del Folletto e il suo Presidente Florenzo Dimagli, ma anche istituti scolastici come l’IISS Luigi Einaudi, le possibili iniziative messe al tavolo dal consigliere Antonio Mariggiò e dallo stesso Comune di Manduria. Questi, sono solo alcuni dei nomi che al momento sono in mobilitazione per l’Ucraina, ma il numero dei contributi è in continuo aumento.

Tanti scatoloni ammucchiati nell’atrio dell’Istituto Belisario Arnò di Manduria pronti per essere spediti in Romania, il villaggio di accoglienza di Braila per i profughi ucraini grazie al progetto CondividiAmo della Caritas di Erchie. Ce lo racconta personalmente ai microfoni del nostro giornale la Superiora Suor Pina Mitruccio, responsabile dell’Istituto, ancora con il fiatone per le tante commissioni in corso e pacchi ancora da imballare. “Abbiamo deciso di dare materialmente il nostro contributo – spiega Suor Pina – ma bisogna anche pregare e sostenere con la preghiera queste persone affinché possano superare questa grande difficoltà” .

Una corsa contro il tempo anche per la scuola superiore Einaudi che grazie alla generosità del manduriano Tony De Mauro che ha permesso all’istituto di aderire alla catena di solidarietà, in pochissime ore sono state accumulate decine di scorte da inviare al popolo ucraino da parte del personale Ata, insegnanti, studenti e genitori stessi. Tra viveri, igienizzanti e coperte anche l’Ordine Francescano di Manduria ha aderito all’attivismo con il progetto CondividiAMO proponendo non solo una raccolta di beni, ma anche di denaro. L’Ordine comunica che tutti i doni possono essere lasciati nelle ceste ai piedi della statua di San Giuseppe nella Chiesa di San Francesco, a Manduria, mentre l’Iban per le donazioni tramite bonifico è il seguente: IT45 10306967684510764554803.

La sensibilità verso gli ucraini ci porta anche da Florenzo Dimagli, Presidente della Tana del Folletto che insieme ai suoi tesserati sono disposti ad aprire le porte della propria abitazione. Attendono però riposte dal Comune di Manduria, che proprio durante questa mattinata del 3 marzo stabilirà il suo effettivo contributo. Intanto a mobilitarsi c’è anche il consigliere di minoranza Antonio Mariggiò, che in un comunicato propone all’amministrazione comunale e al Sindaco Pecoraro, l’effettivo attivismo da parte dell’istituzione cittadina partendo dal contatto del consolato ucraino di Napoli e la Protezione Civile territoriale.

Marzia Baldari