Emergenza Ucraina, la solidarietà manduriana: ospitalità agli sfollati e beni di prima necessità

«Abbiamo avuto alcune disponibilità da parte di amici e soci di ospitare bambini e nuclei familiari che scappano dalla guerra in Ucraina». A scriverlo è Florenzo Dimagli, presidente dell’associazione manduriana “La Tana del Folletto” che si fa promotore del gesto di solidarietà mostrato da alcuni manduriani che mettono a disposizione le proprie case e risorse per dare ospitalità ai profughi ucraini.

Per rendere realizzabile l’offerta bisogna che la stessa si concretizzi dal punto di vista burocratico. Per questo Dimagli si rivolge alle autorità locali. «Chiediamo al Comune di Manduria ed in particolare al sindaco Pecoraro Sindaco di Manduria e all'assessore alle politiche sociali – afferma il presidente della Tana del Folletto - che si facciano promotori di un documento ufficiale da inviare al prefetto di Taranto e all'ambasciata dell'Ucraina in Italia». E’ compito del rappresentante di governo e alle autorità consolari accettare e permettere alle città di partecipare attivamente nell'accoglienza attraverso l’istituzione di una cabina di regia con le associazioni locali.

Accanto al cittadino Dimagli, anche la scuola d’infanzia “Belisario Arnò” di Manduria ha deciso di dare il suo contributo solidale aderendo alla proposta promossa dalla Caritas di Erchie “CondividiAMO”. L’obiettivo è la raccolta di beni per i bimbi ucraini: latte in polvere, pannolini, asciugamani, saponi, biberon, salviettine, bavaglini, igienizzanti, asciugamani, ma anche disinfettanti e garze, tutto l’occorrente che potrebbe servire per il sostentamento, la sicurezza e l’igiene personale dei bambini in fuga dalla guerra. I pacchi saranno direttamente spediti al villaggio di Braila, in Romania, a pochi chilometri dal confine ucraino. Qui, le suore Clarisse Missionarie hanno predisposto una struttura di prima accoglienza per i profughi che arrivano dall’Ucraina.

La data entro cui è possibile portare i beni a scuola è giovedì 3 marzo.

Marzia Baldari