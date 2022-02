La protesta degli autotrasportatori invade pacificamente la circumvallazione

Manifestazione numerosa e pacifica quella degli autotrasportatori che ieri hanno organizzato un presidio di protesta sulla circunvallazione di Manduria. Provenienti da diversi comuni del circondario, gli autotrasportatori hanno sfogato la propria rabbia dicendosi sull’orlo del fallimento. Le loro parole in un servizio video che potrete seguire sulle nostre pagine web.

"Siamo stanchi e abbiamo un rincaro continuo ogni tre giorni, in media mensilmente sono 4 mia euro di aumenti, - risponde un altro camionista ai nostri microfoni - non ce la facciamo più, non riusciamo nemmeno a sopravvivere”.

I rincari dei carburanti sono inarrestabili e la situazione è destinata a peggiorare, stando alla rilevazione della Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia e vista l’invasione russa in territorio ucraino. “Noi non ci muoviamo finché non riceveremo risposte serie e immediate”, le ultime parole corali dei manifestanti.

Marzia Baldari