“Finalmente a Manduria è arrivata la novità dell’anno”, è lo slogan del video pubblicitario diffuso sui social media dal Circo Marina Orfei presente dall’11 al 21 febbraio nella città messapica. In retroscena alla voce dello spot, immagini di animali in gabbia elencati con tono inorgoglito: cavalli, cavallini pony, lama peruviani, cammelli e dromedari, tigri del Bengala. Ma il circo con gli animali può essere ancora fonte di divertimento? E, soprattutto, lo è per i cittadini di Manduria? Il microfono del nostro giornale ha raccolto diverse testimonianze, dal Presidente Leidaa – Associazione Lega italiana difesa animali e ambiente sezione di Manduria e Sava, quella del compositore e attivista manduriano Ferdinando Arnò e di due cittadine messapiche.

“Gli animali vengono sballottolati in gabbie piccolissime per lunghi tragitti” – sostiene Andrea, Presidente Leidaa di Manduria e Sava che continua – sono addestrati a compiere attività in contrasto con le proprie esigenze etologiche”. Quella del circo degli animali è, invece, “una pratica che non capisco e non riesco a contestualizzarla”, ci risponde una cittadina di Manduria che proprio non riesce a capacitarsi sull’incoerenza di un Paese che permette legalmente il circo degli animali ed è lo stesso che boicotta pellicce nel mondo e professa criteri di sostenibilità. L’attivista e compositore Ferdinando Arnò, stupito commenta, invece, il jingle di promozione del circo di Manduria sottolineando l’assurdità che una tigre dal Bengala possa trovarsi nella città messapica. È sempre il Presidente Leidaa che ricorda la legge di riferimento che tutela il circo degli animali, quella del 18 marzo 1968 ancora in vigore, che garantisce a questa pratica medievale il lasciapassare.

In Italia, i circhi itineranti sono più di cento e spesso incontrano resistenze e proteste dagli stessi cittadini che si oppongono. Tutelati dalla legge nazionale, a farsi promotrici di iniziative di contrasto alle attività di utilizzo di animali a scopo di lucro, sono spesso le amministrazioni territoriali e comunali che adottano specifici regolamenti per vietare questi spettacoli com'è accaduto qualche giorno fa al Circo Rory Roller di Fiumicino, a Roma, bloccato dall’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna.

Un’altra testimonianza ai microfoni del nostro giornale è quella di una giovane studentessa di Manduria che riflette su quanto il circo degli animali sia una triste esperienza “ben visibile negli occhi degli stessi animali”.

Marzia Baldari