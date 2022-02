La sofferenza dei bambini fragili che vivono a Manduria

Manduria non è a dimensione di bambino e lo è meno per quelli fragili. E’ l’amara realtà che una manduriana, mamma di un bambino autistico, sbatte in faccia alla politica che a Manduria si dimostra inadeguata al ruolo. La donna che si è rivolta al gruppo Facebook Manduria Noscia pregando il gestore, Mimmo Breccia, di amplificare la sua protesta, ha deciso di affidare alla rete il contenuto di una lettera indirizzata al sindaco e rimasta senza risposte.

«Sono una mamma di un bambino autistico di 6 anni – si legge - e vorrei mettere in evidenza un problema che non solo riguarda me, ma tantissime famiglie con figli con disabilità». Lo scritto della manduriana continua con una serie di amare considerazioni di come la cittadina non offra niente per alleviare le sofferenze delle fasce più deboli della popolazione.

«Come è possibile che nel 2022 questi bambini non abbiamo un centro ludico dove possano divertirsi in libertà?», si chiede la mamma. Che continua con l’elenco nero di quello che non c’è. «Non c'è una palestra, non c'è una ludoteca, non c'è una piscina,

non c'è un centro di musicoterapia; nulla che possa rendere a questi bambini una vita comune ad altri». Proseguendo la dura recensione, la signora punta dritto il dito sulle istituzioni locali. «Si parla tanto di inclusione – scrive - ma credo che nei fatti manchi tutto e il comune in questo dov'è? Potrebbe creare qualcosa? Noi genitori facciamo diverso chilometri al giorno per dare ai nostri figli una vita normale perché purtroppo qui non c'è nulla». Lo sfogo della donna si chiude con una speranza: «Spero che questo mio sfogo possa dar vita a qualcosa per rendere l'inclusione non solo un vocabolo posto sul dizionario».