Anche Manduria tra i comuni del progetto Common contro l’inquinamento marino

È presente anche Manduria, tra i dodici comuni salentini che hanno preso parte al Common, il progetto finanziato da Eni CBC Med impegnato nella lotta per una gestione sostenibile dei rifiuti solidi marini. Riciclaggio e riduzione della produzione dei rifiuti in mare, gli obiettivi del Network delle Città Costiere, una schiera di amministrazioni locali, ma anche operatori turistici e del settore della pesca, scuole e associazioni ambientaliste che, insieme al Libano e alla Tunisia si pongono l’obiettivo di creare una rete (non inquinante questa volta) per condividere soluzioni green affinché il Mediterraneo possa tornare a respirare.

Oltre la città messapica, a prendere parte del progetto le città di Tricase, Otranto, Taranto, Ugento, Nardò, Porto Cesareo, Lizzano, Castrignano del capo, Andrano, Diso e Castro per una connessione in cui più professionalità e idee si mettono insieme per discutere di strategie e progetti d’intervento su aree particolarmente critiche. Dagli impianti erogatori di acqua di qualità, alle scuole plastic free, dalla gestione sostenibile del turismo nelle aree protette ai presidi slow food.

Tutte buone pratiche presentate il 10 febbraio dal Ciheam Bari – Mediterranean Agronomic Institute of Bari e Legambiente, in un incontro online dedicato ai Comuni Toscani e Pugliesi. Un momento di condivisione e scambio che è terminato con l’invito di adesione al progetto ad altri comuni e associazioni.

Marzia Baldari