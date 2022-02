Contro il caro bollette anche il Comune di Manduria "spegne le luci"

“Le risposte dal governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini”.

Dopo il pensiero espresso dal Sindaco Antonio Decaro, presidente Anci, riguardante il grave problema dell’aumento dell’energia elettrica, anche il Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro scende in campo.

Dopo diverse segnalazioni fatte in governo infatti, Decaro seguito da gran parte dei Sindaci decidono di spegnere simbolicamente l’illuminazione di un edificio comunale rappresentativo, nel caso specifico di Manduria sarà spento l’ex palazzo di città in Piazza Garibaldi, questa sera 10 febbraio alle ore 20:00 per dare un segnale concreto.