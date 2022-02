In arrivo aiuti per i danni della Xylella, tra i beneficiari anche manduriani

In arrivo contributi fino a 146 euro per ogni pianta estirpata o stabilito in base al prezzo medio di mercato, per il contenimento della Xylella fastidiosa.

Potranno beneficiare del sostegno le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria.

Gli aiuti sono concessi nelle zone delimitate, ossia: la provincia di Lecce; la provincia di Brindisi; i seguenti comuni della provincia di Taranto: Avetrana; Carosino; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Manduria; Martina; Franca; Maruggio; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Pulsano; Roccaforzata; San; Giorgio; Ionico; San; Marzano; di; San; Giuseppe; Sava; Statte; Taranto; Torricella; il seguente comune della provincia di Bari: Locorotondo.