Silvio Sammarco, il vero eroe della rinascita di Elisa Springer

Lo vogliamo ricordare, Silvio Sammarco e la sua tacita impresa nell’aver dato notorietà alla madre Elisa Springer con la sua storia da ex deportata nei campi di concentramento. La luce del personaggio da lui creato ha messo in ombra il vero protagonista di quell’impresa e noi per questo lo commemoriamo.

Quando è scomparso prematuramente all’età di 53 anni per un infarto, i social network ancora non c’erano ed anche per questo le informazioni su di lui sono pochissime in rete. Silvio, medico di famiglia molto amato dai suoi assistiti, era il più grande custode della tragica odissea vissuta dalla madre e da lei nascosta con pudore per più di cinquant’anni. Anni di silenzi e incubi sottaciuti nella loro casa in Via dei Mille a Manduria, riportati a galla grazie all’insistenza del figlio Silvio. Fiumi di terribili ricordi di Auschwitz, Bergen Belsen e Theresienästdt raccolti nel libro “Il silenzio dei vivi” che hanno commosso l’intero Paese.

Lei, la Springer, voleva proteggere suo figlio da quel marchio da deportata impresso sulla sua pelle – ha confessato in più interviste -, ma è stato proprio Silvio a salvarla dal risucchio del silenzio. Grazie all’insistenza di Silvio sono stati più di trecento gli incontri che la madre ha fatto nelle scuole italiane dove ha portato la sua voce in memoria dell’Olocausto. È grazie al figlio Silvio che Elisa ha avuto la forza di testimoniare le atrocità dei campi di sterminio. Lui, che dietro i riflettori è stato il vero motore dell’ascesa da scrittrice della madre aiutandola nella stesura del libro facendole superare le difficoltà della lingua. E’ stato ancora Silvio a completare le lacune nei ricordi della madre con lunghe ricerche fatte consultando i numerosi archivi sull’olocausto, biblioteche e ricerche dirette sui luoghi narrati nel libro. Chi ha letto il primo libro di Elisa Springer, “Il silenzio dei vivi”, deve sapere che molte fedeli ricostruzioni, date e personaggi, sono state opera di Silvio che ha girato in tutti i luoghi narrati in quello che sarebbe diventato un best seller.

Un sogno aveva Silvio, quello di dare vita a un museo dell’Olocausto proprio a Manduria intitolato alla madre. Forse ancora un’utopia, ma è proprio in questi giorni che l’artista manduriana Rosanna Baldari espone nel museo civico la sua personale “A24020 – Raccontami la tua storia” . Per non dimenticare.

Ripubblichiamo un trafiletto sulla morte di Silvio Sammarco comparso sul quotidiano La Repubblica il giorno dopo i suoi funerali

«Ciao Silvio. Ad un amico, per il tuo impegno ~non ti dimenticheremo». L' associazione 'Elisa Springer A24020' spende queste poche ma incisive parole per ricordare il suo presidente e fondatore, Silvio Sammarco. Per alcuni, forse, il nome di Silvio Sammarco, stroncato da un infarto due giorni fa a soli 53 anni, vuol dire poco o addirittura nulla. Per qualcun altro, invece, molto. E' a Silvio Sammarco, infatti, che si deve la testimonianza di Elisa Springer, raccolta nel libro "Il silenzio dei vivi", pubblicato qualche anno fa da Marsilio. Fu lui a convincere la madre a raccontare l' odissea tragica che aveva vissuto da ebrea deportata nei campi di sterminio di Auschwitz, Bergen Belsen e Theresienstädt. La storia di Elisa Springercustodita con pudore per cinquant' anni, passati in Puglia, a Manduria, dove, senza mai riuscire a dimenticare il marchio a fuoco dell' Olocausto, ha trovato rifugio - commosse l' Italia intera. E, ieri pomeriggio, durante i funerali celebrati a Manduria, c' era una grande folla e, fra la gente c' era lei, Elisa Springer, la moglie e le figlie di Sammarco. Silvio Sammarco aveva però un sogno, raccontato, con emozione, a "Repubblica": dare vita a un museo dell' Olocausto, ad eterna e futura memoria di ogni strage compiuta in nome dell' intolleranza. Per realizzarlo, aveva cercato sostegno fra i rappresentanti degli enti locali. Perché, ora che Sammarco non c' è più, quel sogno non resti una chimera, l' ultima parola sta proprio agli uomini delle istituzioni. Buona fortuna e grazie, Silvio. Manduria, 27 marzo 2001, Antonio Di Giacomo

Marzia Baldari