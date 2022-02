“Operazione scuola sicura”, Tampone Day gratuito per gli alunni e il personale della Sacra Famiglia

Operazione “rientro sicuro” oggi con un Tampone Day personalizzato per la scuola dell’infanzia Sacra Famiglia. Ancora uni iniziativa del nostro giornale che questa mattina, grazie alle donazioni di tamponi e alla collaborazione della direzione scolastica, testerà gratuitamente gli alunni e il personale del plesso di via Antonio Bruno a Manduria.

Lo scopo fortemente voluto dalla direttrice Anna Laguardia, è quello di garantire un rientro in sicurezza dei bambini che tornano in classe dopo un periodo di Dad o dopo essere stato ospitati dalla scuola Fermi.

«L’esigenza – scrive la preside – è di favorire la riapertura sicura del plesso soprattutto in relazione al fatto che i piccoli alunni della scuola dell’infanzia non indossano la mascherina e, in questo momento di particolare contagiosità della variante Omicron del virus Covid 19, potrebbero essere, soprattutto se asintomatici, involontari “mezzi” di trasmissione all’interno delle proprie famiglie oltre che tra i loro compagni. L’auspicio – aggiunge Laguardia - è quello che in tanti accolgano l’invito; l’obiettivo è quello di evitare la diffusione del virus». La dirigente, infine, «raccomanda la partecipazione di tutte le famiglie affinché, con senso di responsabilità, facciano effettuare lo screening ai bambini, fermo restando che ciascun genitore potrà liberamente decidere se aderire o meno all’iniziativa». Gli eventuali tamponi positivi saranno comunicati ai medici pediatri di famiglia.

I tamponi sono stati donati da: Parafarmacia Federico II di Oria, Associazione Cerva Regia Scuola di ballo Team Dance Erario Academy di Manduria, di Gianni Portogallo, Leo Farina e Valentino De Valerio.