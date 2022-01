Elisa Springer, il ricordo e l’affetto dei suoi cari familiari che vivono a Manduria

Contrariamente a quanto da noi riportato ieri, sono tanti ancora i parenti diretti, di parte manduriana, che conservano ricordi e affetto per Elisa Springer. Non solo Claudia Blandamura, seconda moglie dell’unico figlio della Springer Silvio Sammarco, ma ben quattro nipoti diretti da parte del marito della sopravvissuta ai lager nazisti che reclamano a gran voce la loro presenza. “Noi esistiamo e ribadiamo la costante attenzione e amore nei riguardi della zia – sottolineano i familiari con fermezza - che è stata sempre e costantemente con noi, soprattutto dopo la morte del figlio Silvio”.

Sono Rosalba Sammarco, Alfonso Sammarco, Anna Sammarco e Rino Sammarco i nipoti diretti di Guglielmo Sammarco, amato consorte di Elisa Springer dalla cui relazione nacque il figlio Silvio, scomparso prematuramente per un infarto. Si sono stabilite in una città del Nord Italia invece le due nipoti di Elisa Springer, Silvia e Giorgia Sammarco, figlie di Silvio. Vive a Manduria, infine, la cognata dell’ex deportata, Antonietta Nigro.

Sebbene in più interviste la ex deportata nei campi di concentramento facesse trapelare sentimenti di solitudine e vuoto, la sua famiglia manduriana le è sempre stata accanto. Un affetto che non può di certo cancellare i tormenti di giovinezza legati alle torture naziste, ma che garantiva alla Springer una costante presenza di un nucleo familiare laddove il suo, ebreo - ungherese, fu sterminato dalla dittatura con svastica.

Marzia Baldari