L’Università del Salento studia le percezioni ecosistemici dell’areale del Primitivo di Manduria

I gruppi di ricerca di Economia ed estimo rurale e Ecologia del paesaggio dell’Università del Salento, guidati rispettivamente dai professori Pier Paolo Miglietta e Irene Petrosillo, hanno avviato uno studio sull’analisi della percezione dei servizi ecosistemici dell’Areale DOP Primitivo di Manduria, da parte di residenti, turisti e operatori vitivinicoli.

È stato strutturato un questionario online in base a 11 parametri identificati dalla letteratura scientifica, che rispondono ai temi dello sviluppo sostenibile in termini economici, socioculturali e ambientali. L’obiettivo è quello di analizzare il punto di vista di residenti, turisti e operatori del settore, attraverso la somministrazione di domande personalizzate per ogni categoria, per verificare quanto sono riconosciute e sfruttate le opportunità che derivano dall’appartenenza a questa area di tutela.

La compilazione del questionario è anonima e può essere effettuata dal seguente sito web: https://forms.gle/DEQfB8TzpCvEoPeq8