Una firma per sostenere Alessia nella scuola di Amici

Non solo i manduriani ma tutti i gruppi social che seguono “Amici” contestano l’esito della sfida tra la ballerina manduriana Alessia Polignano e Serena che si è tenuta iri negli studi della popolarissima trasmissione di Maria De Filippi. Per questo è stata aperta su Change.otg una raccolta firme che mira ad assegnare ad Alessia il suo meritato “banco” nella scuola più sognata e ricercata da tutti i giovani talenti italiani.

Alessia Polignano, manduriana doc, da quando aveva dieci anni vive si batte con grossissimi sacrificio, suoi e della famiglia, per inseguire il suo sogno studiando in diverse città come Catanzaro, Budapest e Londra vincendo anche importanti audizioni in tutta Europa.

Ieri per la prima volta ha fatto il suo debutto in tivù ma non è andata come speravano i suoi fans e tutti i manduriani. Alessia, infatti, che se avesse vinto la sfida con l’allieva Serena, avrebbe conquistato un posto nella scuola di ballo occupando stabilmente un posto in trasmissione. La scelta del giurato che ha preferito mantenere in pista la sfidante, viene contestata duramente dai sostenitori dell’artista manduriana che aprono così una raccolta firme in suo favore.

Ecco il testo della petizione