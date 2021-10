«Una giornata triste quella di oggi, ho visto esultare persone perché venisse protetto il diritto di insultarci come l’altro giorno che un giovane mi ha tagliato la strada con la macchina gridandomi lesbica di merda». Così l’amaro commento su Facebook di Francesca Cavallo, scrittrice lizzanese attivista del movimento lesbiche, gay, bisessuali e transgender (l’ultimo suo libro “Storie della Buonanotte per bambine ribelli” ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo), alla bocciatura in Senato del Decreto di legge Zan sulle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

«Non riesco a capire come si possa esultare per la limitazione di un diritto di qualcun altro e come sia possibile difendere la disuguaglianza e come sia possibile che alcune forze politiche che si dicono progressiste, contribuiscano e si affianchino ad una destra così retrograda affossando un disegno di legge che va verso un paese più tollerante e libero».

«Oggi abbiamo perso un treno ma la battaglia non si ferma qui ma la nostra speranza è nei bambini, nei ragazzi che crescano esposti all’uguaglianza, al rispetto e all’antirazzismo. Continuerò a raccontare storie – ha poi concluso a scrittrice visibilmente commossa - che evitino scene come quelle di oggi».

Un anno fa la scrittrice denunciò l’iniziativa del parroco del suo paese che organizzò una veglia di preghiera contro il disegno di legge bocciato oggi al Senato. Francesca Cavallo radunò davanti alla chiesa un gruppo di attiviste arcobaleno che furono allontanate dai carabinieri chiamati da don Giuseppe Zito.