Possibili forni crematori a Maruggio. E a Manduria? Esprimi la tua opinione nel sondaggio anonimo

Il comune di Maruggio chiede alla cittadinanza di esprimersi in merito alla realizzazione di un tempio crematorio nella propria area cimiteriale. La proposta riguarda la costruzione di un forno crematorio destinato agli umani e anche agli animali con annesso cimitero dedito a questi ultimi. Prima di avviare eventuali lavori, l’amministrazione Longo sceglie un sondaggio popolare pubblicato come brochure cartacea all’interno del quotidiano comunale. Dal 28 agosto al 10 settembre i cittadini maruggesi si esprimeranno. Voce al popolo, quindi, «per una democrazia partecipativa», dichiara il Sindaco Alfredo Longo sul social Facebook. I cittadini del comune di Maruggio sono stati inviati a leggere gli approfondimenti tecnici effettuati dalla Facoltà di Ingegneria di Udine, di compilare il sondaggio cartaceo e deporlo all’ufficio di Polizia locale entro la data di scadenza. Cosa ne pensano, invece, i manduriani della cremazione e di un possibile forno crematorio in città?

La cremazione è un tema senz’altro delicatissimo, necessario di specifici approfondimenti ambientali, economici, ma anche cultural - religiosi. La cremazione si accoda proprio alla recente pubblicazione del bando dei nuovi 75 loculi nel cimitero di Manduria – rilasciata dall’amministrazione Pecoraro - e che riporta a galla i problemi di spazio, quelli del mercato nero delle “cappelle multifamiliari” e delle tumulazioni, ancora effettuate, nei campi di terra. Da una prima e breve esplorazione in strada del parere dei concittadini messapici sul tema cremazione, i punti di vista sembrano essere contrastanti. La polarità dei commenti è determinata, in particolare, dalle differenti fasce di età. I più giovani sembrano accettare ben volentieri un eventuale forno crematorio a Manduria, mentre tra i più anziani il legame cattolico li priva di accogliere serenamente questa pratica. Un argomento che noi, Voce di Manduria - sulla scia del paese limitrofo - abbiamo voluto approfondire proponendo un semplice sondaggio online totalmente anonimo. Forno crematorio a Manduria sì o no? Clicca qui per rispondere

In coda, l’approfondimento tecnico - ambientale sulla cremazione, realizzato dal prof. Gioacchino Nardin, docente del dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell'Università di Udine:

Aspetti tecnico ambientali di un crematorio

Marzia Baldari