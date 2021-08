Marzia Bianchi e la radiografia della violenza sul palco della festa La Voce di Manduria

Ossa rotte, lussazioni, coltellate e contusioni cerebrali impresse su gelide lastre di corpi femminili martoriati. È questa la mostra fotografica di Marzia Bianchi intitolata “L’invisibilità non è un super potere”. Dieci tra fotografie e radiografie che saranno presentate in formato video durante la Festa della Voce di Manduria - che si svolgerà domenica 22 agosto nella location “Azienda Agricola di Malorgio” - e che vedrà l’artista ospite in diretta streaming. Durante la Festa saranno affrontati tutti gli strati che compongono la piramide della violenza di genere, da quella fisica come punta dell’iceberg, ai substrati occulti della violenza psicologica.

Fotografa, visual artist, attivista e operatrice anti – violenza, ma anche blogger, interprete, insegnante e mamma, Marzia Bianchi arriva da Frosinone e si laurea prima a Cassino in “Lingue e Letterature Moderne” decidendo di approfondire gli studi in comunicazione e immagine a Cuba e, in seguito, di fotografia a Londra. Tra tutti i suoi interessi, il denominatore comune è la difesa e la promozione della cultura dei diritti umani. Nel 2020, con la chirurga e attivista Maria Grazia Vantadori, la fotografa laziale decide di realizzare la mostra utilizzando proprio delle radiografie fornite dall’azienda ospedaliera di San Camillo Forlanini di Roma e dall’azienda socio sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano. Lastre che raccontano le storie visibili e messe a fuoco delle vittime di violenza. Qualche anno prima, infatti, Marzia inizia la sua collaborazione da attivista con la Fondazione Pangea – che contrasta la violenza di genere e promuove l’empowerment femminile – ed è grazie a questa rete che incontra la dottoressa Vantadori con la quale decide di realizzare questa mostra toccante per smuovere le coscienze degli spettatori.

L’obiettivo della macchina da presa rappresenta per l’artista quella protesi per indagare e portare alla luce il non visto imprimendolo su carta fotografica. Le radiografie, infatti, non riportano sempre dei cerchi che evidenziano le lesioni sforzando, così, l’occhio guardante a cercare il trauma e di riconoscerlo con maggiore consapevolezza. La mostra ha, quindi, l’obiettivo di spingere lo spettatore a diventare testimone della brutalità della violenza e di poterla contrastare.

Marzia Baldari