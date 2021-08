Sfregiata dall’acido dall’ex marito. Filomena Lamberti ospite alla Festa della Voce di Manduria

«Un omicidio che cancella la tua identità pur restando in vita». Sono queste le parole di Filomena Lamberti, salernitana che nel 2012 è stata sfregiata con l’acido dal suo ex marito perché voleva lasciarlo. Sarà ospite in diretta streaming, domenica 22 agosto alla Festa della Voce di Manduria nell’Azienda Agricola Malorgio.

Determinata a troncare il matrimonio - dopo trent’anni di soprusi - la donna è ricoperta da acido solforico proprio da quell’uomo che aveva deciso di sposare. Il rifiuto di riconciliazione scatena un sentimento non di raptus, ma di delitto preterintenzionale, un femminicidio fortunatamente scampato. «Erano le quattro del mattino – racconta la sopravvissuta - venne vicino a me nel letto, mi bussò alle spalle e mi versò sul corpo una bottiglia di acido. Io però mi sono sempre ritenuta più forte dell’acido». Dopo ripetute operazioni, Filomena, finalmente libera, inizia a viaggiare in giro per l’Italia per raccontare la sua storia come testimonianza dell’ennesima – e più brutale – violenza domestica. Lo fa, in particolare, attraverso il romanzo “Un’altra vita. Non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare”. Una fotografia introspettiva e documentaristica, realizzata con il Centro Antiviolenza di Salerno Spazio Donna, non solo della sua esperienza, ma anche di altre di donne vittime di violenza fisica.

Filomena non nutre sentimenti istigatori nei confronti del suo carnefice, sebbene la giustizia non abbia fatto il suo corso. L’ex marito ha scontato, infatti, solo diciotto mesi di carcere ritornando poi a lavorare nella sua pescheria. Lei, invece, ha perso la sua identità e il suo lavoro – che condivideva con il marito – ma non la sua libertà e voglia di vivere.

Filomena sarà in diretta streaming con noi il 22 agosto, è possibile prenotare per partecipare gratuitamente alla Festa della Voce di Manduria registrandosi QUI

Marzia Baldari