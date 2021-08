Baldorie notturne di ferragosto, il sindaco di Maruggio rinuncia all'ordinanza

«Non c’è nessuna ordinanza né sanzione che potrà essere efficace in quella notte, la sola ed unica risposta sta nel vostro comportamento, nella vostra civiltà, nel vostro rispetto per Campomarino e per le nostre spiagge».

Così il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, getta la maschera dell’ipocrisia e ammette l’inutilità delle ordinanze di comodo che servono solo a salvare la faccia di chi amministra i luoghi pubblici. Il riferimento è alla serata di domani, vigilia di ferragosto, quando da anni e anni ormai le spiagge diventano terra di conquista di giovani e meno giovani non tutti con lo stesso livello di civiltà ed amore per l’ambiente oltre che per sé stessi.

«Non ho abbastanza uomini per bloccare le orde barbariche che ogni anno affollano i nostri dieci chilometri di costa nella notte di ferragosto – ammette Longo -, ma quello che mi chiedo è perchè?».

Rinunciando quindi all’impari lotta, il primo cittadino tenta la carta del romanticismo quale possibile deterrente al vandalismo diffuso. «Molti di noi, proprio su queste spiagge – scrive il sindaco - hanno mosso i primi passi tenendo stretta la mano di mamma o papà, o hanno scambiato i primi baci con le fidanzatine estive, hanno confidato i loro più intimi segreti agli amici. hanno riso, pianto, giocato, sudato, hanno vissuto lì momenti indelebili della propria vita! Com’è possibile quindi trattarla così male?».