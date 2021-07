Aprono le guardie mediche estive ma a San Pietro i Bevagna resta chiusa

Il litorale manduriano non sarà coperto dalla guardia medica turistica. Lo si è appreso ieri dalla nota ufficiale diffusa dalla Asl di Taranto che ha dato le informazioni utili per l’individuazione delle guardie sanitarie presenti nel litorale ionico. «Il servizio di continuità assistenziale nelle località turistiche – si legge nel comunicato stampa - garantisce l’assistenza medica generica a tutte le persone presenti temporaneamente: la Asl Taranto – specifica la nota - ha attivato il servizio presso Castellaneta Marina, Pulsano e, dal 9 agosto, Campomarino di Maruggio.

Le esigenze sanitarie dei villeggianti dei diciotto chilometri di costa manduriana dovranno quindi recarsi a Campomarino di Maruggio oppure recarsi in ospedale a Manduria o, in alternativa, attivare il servizio di emergenza urgenza del 118.

La guardia medica turistica di Campomarino di Maruggio, infine, fanno sapere sempre dalla Asl, sarà attivata dal 9 agosto al 12 settembre in Piazza Dea Verrazzano ed effettuerà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Sarà possibile contattare la struttura al numero 099-9676191.