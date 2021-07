Vaccino sì, vaccino no, l'interessante dibattito questa sera con Palù e Vespa

Si preannuncia interessantissimo il dibattito che nascerà oggi alla Masseria Li Reni di Manduria tra il virologo di fama internazionale, Giorgio Palù, membro del Comitato Tecnico Scientifico del ministero della Salute e un gruppo di no-vax delle province di Taranto e Brindisi che hanno deciso di partecipare al confronto moderato dal giornalista Bruno Vespa.

L’evento s’inserisce nell’iniziativa culturale ideata dal giornalista Rai dal titolo «A cena con», quattro serate con altrettanti autori che presenteranno i propri libri di successo tra gli ulivi dell’antica masseria di proprietà della famiglia Vespa.

Ultimo appuntamento questa sera con la presentazione dell’ultimo libro che il virologo Palù ha scritto con Alessandro Clementi, fondatore e direttore del laboratorio di Virologia del San Raffaele di Milano, intitolato «Virosfera. Viaggio nella virologia, la più affascinante disciplina biomedica».

La presentazione del libro aprirà la discussione di estrema attualità: vaccino sì, vaccino no. Nel momento in cui si cerca con ogni mezzo di convincere le persone non vaccinate a immunizzarsi per garantire una serena ripresa, Bruno Vespa è riuscito a contattare in via riservata alcuni cittadini che hanno rifiutato la vaccinazione. Vespa ha comunicato loro che il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, li avrebbe ascoltati volentieri durante la presentazione del suo libro.

Giorgio Palù è uno dei maggiori virologi europei. È merito della sua impostazione degli anni scorsi se il Veneto è stato all’avanguardia nel combattere il Covid. A «Porta a porta» Palù fu il primo a dire che il vaccino AstraZeneca non andava somministrato a donne che prendono anticoncezionali o fanno cure ormonali. Non fu ascoltato subito.

Dopo l’aperitivo iniziale alle 19.30 e una prima conversazione di Bruno Vespa con l’autore, alle 20.30 inizierà la cena. Tra un piatto e l’altro, il padrone di casa e lo scrittore torneranno sui temi del libro. La prenotazione è obbligatoria e va fatta al numero 345.6996682 indicando la serata alla quale si intende partecipare.

Al termine della presentazione del suo libro è prevista una cena a tema nell’omonomo ristorante «Li Reni» in compagnia dell’autore il quale autograferà i libri.