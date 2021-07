Scarico a mare Sì, Pd e M5S esultano

Alla fine la giostra dei silenzi e delle mezze verità si è fermata. Il depuratore consortile Manduria-Sava già quasi ultimato in zona Urmo marina di Specchiarica avrà lo scarico in mare. Lo hanno detto senza mezzi termini e riportato nero su bianco nei comunicati stampa, i tecnici dell’Acquedotto pugliese e i politici regionali che hanno preso parte all’audizione sul tema richiesta dal consigliere regionale del Partito democratico, Fabiano Amati. Quest’ultimo, per primo, definisce così l’opera destinata forse a stravolgere le coste manduriane: «Una serpentina fatta di 12 trincee, primo recapito a Torre Colimena e scarico finale in mare». Finalmente, dunque, cadono i fantasiosi termini utilizzati sinora per addolcire la pillola e per creare illusioni nei più speranzosi. Non più buffer o recapiti finali, o scarico in corpo idrico superficiale e ruscellamenti vari. La politica dà il giusto nome alle cose: scarico a mare. Fabiani si lamenta dei ritardi nel completamento dell’opera, «nonostante tutti gli indicatori Arpa – dice -, riferiscano le condizioni ambientali scarse del suolo e del mare di quel territorio; non darò tregua per riportare a salute e normalità una situazione d’inquinamento non più tollerabile», promette Amati.

Ancora più chiaro e trionfalistico il racconto fatto dal consigliere del Movimento 5 Stelle, anche lui presente all’audizione di ieri. «Si è trovata la migliore soluzione possibile per il recapito finale – dice - che, prevedendo 12 trincee drenanti e lo scarico dei reflui non recuperati nel bacino di Torre Colimena, permetterà di massimizzare il riuso a fini irrigui e civili». Quindi si chiarisce quello che era nota sin dall’inizio a molti (ma non a tutti): lo scarico nel mare di Torre Colimena servirà, lo dice Galante, per i “reflui non recuperati non recuperati” cioè non utilizzati in agricoltura oppure in accesso.

Ovviamente i reflui che andranno a mare saranno depurati, quasi potabili, ci dicono. Sempre che tutto funzioni alla perfezione. E qui la storia, anche giudiziaria, ci insegna esattamente il contrario. È di ieri, infatti, la notizia del rinvio a giudizio di alcuni dirigenti e tecnici dell’Aqp accusati del disastro ambientale del depuratore di Martina Franca. Una settimana fa un altro processo si è aperto per i disastri ambientali creati dal depuratore di Francavilla Fontana: imputato proprio Emilio Tarquinio, responsabile del procedimento del depuratore di Urmo-Specchiarica.

L’audizione di ieri è servita anche per conoscere il cronoprogramma dei lavori. Aqp ha assicurato che a settembre riprenderanno i lavori di collettamento del nuovo e vecchio depuratore e le trincee drenanti vicino alla Masseria Marina. Tempo previsto per il completamento: giugno 2022. Su questo però si devono esprimere gli enti e i comuni interessati, compreso quello di Manduria.

Proprio ieri i consiglieri comunai di opposizione del comune di Avetrana hanno

Inoltrato al presidente del Consiglio la convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico «al fine di intraprendere – si legge nella richiesta – ogni azione utile alla salvaguardia del territorio».

Nazareno Dinoi