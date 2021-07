Richiami vaccinali per gli anziani soltanto a Taranto

Nonostante le promesse e le annunciate buone intenzioni, le seconde dosi del vaccino AstraZeneca non vengono fatte a Manduria ma a Taranto. Dove anche lì, per trovarne di disponibili, bisogna essere fortunati. Ed ecco la nuova cattiva gestione del sistema vaccinale del distretto manduriano dove, a quanto pare, si somministrano solo Pfizer e Moderna, mentre gli over sessanta vengono spediti nella città capoluogo. Un vero problema per le persone più anziane impossibilitate a spostarsi, molte delle quali stanno rinunciando alla seconda dose.

Emblematica l’esperienza di una dottoressa che lavora a Lecce con i genitori che vivono a Manduria, vittime anche loro di un disagio denunciato da tanti lettori del giornale che quotidianamente scrivono o chiamano in redazione lamentandosi del disservizio.

«Gli anziani – scrive la dottoressa leccese ma di origini manduriane -, vengono costretti a presentarsi ogni giorno presso l’hub vaccinale manduriano e successivamente inviati a Taranto dove pure non effettuano il vaccino per indisponibilità di dosi. Segnalo il caso dei miei anziani genitori – prosegue il racconto - che ogni giorno (da circa 5 giorni), vengono sottoposti a questo calvario; sono anziani, fa caldo, affrontano i rischi della strada da Manduria a Taranto e rischiano comunque di non fare il vaccino».

Inutile lamentarsi con qualcuno dei responsabili. «Ho personalmente provato a contattare il distretto socio- sanitario di Manduria e il dipartimento di prevenzione di Taranto senza che qualcuno abbia mai risposto ai contatti telefonici segnalati su Internet», fa sapere la professionista che fa il paragone con altre province. «Sono certa – afferma - che tale disagio non investe altre province (sono un medico e lavoro a Lecce dove le seconde dosi sono somministrate secondo programma). Ho anche raggiunto telefonicamente la dottoressa dell’hub vaccinale di Manduria per chiedere una somministrazione eterologa con un altro tipo di vaccino, ma mi è stato detto che non ci sono disposizioni in merito».

Eppure lo scorso 8 giugno la direzione generale della Asl, spinta dalle numerose proteste dei territori che lamentavano i disagi delle seconde dosi a Taranto, diffuse un comunicato in cui confermava l’attività vaccinale nei centri distrettuali gestiti dai comuni.