Cartellone estivo sconosciuto mentre il festival firmato Dostuni-Mariggiò non ha impegno di spesa

È buio completo sul programma degli eventi estivi 2021 organizzati da privati e associazioni che hanno risposto all’avviso pubblico del comune di Manduria. Mentre è già tutto pronto, con l’anomalia del mancato impegno di spesa, il festival di tre giorni organizzato dal portavoce del sindaco, Roberto Dostuni, niente si sa sulle proposte di spettacolo da affidare ai privati.

Da ciò che è possibile sapere (inutile chiedere spiegazioni all’attivissimo staff del sindaco), pare che la procedura ad evidenza pubblica svolta in precedenza, in cui era stato comunicato alle associazioni del territorio di proporre eventi, sia stato solo un bluff perchè, alla fine, nessuna o quasi delle associazioni che in tutti questi anni hanno promosso eventi, alcuni dei quali diventati molto seguiti e storicizzati, sarebbe stata tenuta in considerazione dall’assessorato alla Cultura.

C’è invece molto da dire sul festival di Dostuni (spettacoli tutti a pagamento) per la mancata pubblicazione, ad oggi, del relativo impegno di spesa. Lo hanno notato muovendo dubbi sulla legittimità dell’operazione, i consiglieri comunali di minoranza, Mimmo Breccia e i Progressisti il cui capogruppo, Domenico Sammarco, ha da dire in proposito: «Questo – afferma - la dice lunga sul concetto di trasparenza tanto declamato dall'amministrazione Pecoraro e, se a ciò si aggiunge la presenza di un costo di ingresso per eventi che, a pochi chilometri da noi, saranno realizzati gratuitamente da altri comuni, si può facilmente prevedere il risultato che avranno gli eventi estivi targati Pecoraro-Mariggiò-Dostuni».