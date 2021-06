Una manduriana tra i dieci premiati con la "Smart24 Lex” dall'Ordine forense di Taranto

Cronaca Covid, focolaio nel carcere di Taranto, 32 contagiati ed altri 16 sospetti

Un focolaio di contagi da coronavirus, il più grosso registrato a Taranto in ambienti non ospedalieri da quando è iniziata la pandemia in Puglia, è scoppiato nel carcere di Largo Magli. Sino a ieri i detenuti risultati positivi al tampone erano 32 ed altri 16,