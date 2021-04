Oggi i sindaci parleranno del futuro del Marianna Giannuzzi

Questa mattina è prevista una riunione tra i sindaci della provincia di Taranto e i vertici della Asl per discutere del futuro del Marianna Giannuzzi di Manduria.

La conferenza che si terrà in modalità video, è stata richiesta dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro e avrà come oggetto di priorità, oltre all’aggiornamento emergenza covid-19 e riepilogo del piano vaccinale in atto, la discussione della momentanea chiusura del reparto di Nefrologia dell’ospedale manduriano sul quale il primo cittadino chiederà maggiori e concrete rassicurazioni per la futura riapertura.



Prenderanno parte alla riunione il direttore medico del Giannuzzi, Irene Pandiani e del coordinatore della cabina di regia Covid e vaccini, Michele Conversano, il direttore generale Stefano Rossi, il direttore amministrativo Andrea Chiari, il direttore sanitario Vito Gregorio Colacicco.