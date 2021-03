Stanziamenti per la “Regionale 8” dirottati per le imprese, lo aveva già detto Franzoso

I circa 70 milioni della “Regionale 8”, l’arteria che dovrebbe collegare i comuni rivieraschi ionici da Taranto ad Avetrana passando per Manduria, sono stati dirottati per rimpinguare il capitolo con cui la Regione Puglia aiuta le imprese. La doccia fredda che l’ex consigliera regionale di Torricella, Francesca Franzoso, aveva anticipato ad aprile dello scorso anno, puntualmente smentita dagli organi di governo regionale, è contenuta nel Bollettino Ufficiale 1143 della Regione Puglia del 13 ottobre scorso.



«La Regione Puglia, con nota del 27/08/2020 a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza – si legge - ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione di trasferire le risorse destinate all’intervento denominato “Strada litoranea interna Talsano Avetrana. Realizzazione 3° lotto tratta da rotatoria per Manduria e svincolo con SP 359 Avetrana-Nardò” dell’importo di 70.600.000 euro, incrementando la dotazione finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese».

Preso atto della richiesta, la giunta regionale ha poi approvato il trasferimento delle risorse della cosiddetta litoranea interna, incrementando la dotazione finanziaria per gli aiuti agli investimenti delle imprese che da 191.897.669 euro sono così passati a 262.497.669 euro.

La giunta regionale ha così trovato rimedio all’esaurimento delle risorse che hanno già permesso il finanziamento di oltre 2.000 imprese per un ammontare complessivo di mutui erogati dal sistema creditizio pari a circa 870 milioni di euro.



Per il completamento della “Regionale 8”, la giunta regionale si affida alla speranza. «La copertura finanziaria per l’intervento della “Strada Talsano – Avetrana 3° lotto” – si legge nell’atto deliberativo -, sarà assicurata dalle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo Sviluppo e Coesione che il Governo centrale si è impegnato a rendere disponibile entro la fine del corrente anno».